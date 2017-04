Tanpa Camila Cabello, Fifth Harmony Siap Guncang Panggung Wolf Trap 2017

VIRGINIA – Setelah Camila Cabello memutuskan untuk keluar dari girlband asal Amerika Serikat, nyatanya kiprah Fifth Harmony terus bersinar. Empat personel tersisa bahkan siap mengguncang panggung festival musik Wolf Trap 2017 di Virginia dalam waktu dekat.

Fifth Harmony sejatinya baru saja merilis album terbaru mereka berjudul 7/27, kelompok yang merupakan gabungan finalis The X Factor US pada 2012 itu, kini siap meramaikan ajang Wolf Trap 2017 yang diselenggatakan di pinggiran kota Virginia dengan cuaca yang cukup hangat.

Kelompok yang beranggotakan Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane dan Lauren Jauregui ini akan tampil pada 27 Mei 2017. Diprediksi mereka akan membawa sejumlah lagu yang sudah cukup dikenal di tangga lagu Billboard, antara lain Work From Home, Worth It, That’s My Girl dan This is Life.

Dilansir dari VOA Indonesia, Selasa (18/4/2017), Fifth Harmony bahkan menjadi kelompok vokalis perempuan pertama dalam sepuluh tahun terakhir yang bisa masuk dan bertahan lama di tangga lagu US Billboard Hot 100.

Selain Fifth Harmony, ratusan musisi dari beragam aliran dipastikan akan hadir dalam pesta yang mulai berlangsung pada 22 April hingga Oktober 2017, antara lain Sting, Lionel Richie, The Tenors, Il Divo, Michael Bolton, Dave Koz, Larry Graham, Mary J. Blige, Diana Krall, hingga Aretha Franklin.

Sementara itu, melirik soal prestasi Fifth Harmony, menurut data Nielsen Soundscan, hingga Desember 2016 Fifth Harmony telah berhasil menjual lebih dari 424 ribu kopi album, tujuh juta lagu digital dan menghasilkan lebih dari 1,6 miliar on-deman-streams.

Tak heran jika meski terbilang baru, Fifth Harmony telah meraih iHeartRadio Music Awards, tiga MTV Europe Music Awards, tiga MTV Video Music Awards, satu American Music Awards, satu penghargaan pada Billboard Women in Music dan tujuh Teen Choice Awards.