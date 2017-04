FOTO: Ananda Omes Dipuji Netizen Awet Muda

good morning from Us #theanandayu . . foto 4 tahun lalu dan sekarang nunggu kelahiran anak kedua kami alias adeknya Embun, diantara foto ini sampai nanti foto2 posisi sama yang menang awet muda pasti Teddy Bear-nya.. *sekian πŸ“· @dierabachir πŸ‘• @carolinemeliala πŸ’„ @prastitapontjo

A post shared by Ananda Omesh (@omeshomesh) on Apr 16, 2017 at 6:58pm PDT