Terungkap Alasan Kourtney Kardashian Tolak Justin Bieber

LOS ANGELES- Kourtney Kardashian rupanya tak mau dekat-dekat lagi dengan Justin Bieber. Kabar menyebut jika Kourtney akhirnya sadar dengan kelakuan pelantun Let Me Love You itu.

Dikutip dari Aceshowbiz, Senin (17/4/2017), Kourtney sakit hati ketika Justin mendekati banyak wanita, saat melakukan tur di Rio dan Australia. Sumber menyebut jika Justin pernah janji dengan Kourtney tidak akan bermain wanita lagi saat tur. Namun kenyataannya, Justin tidak menepati janjinya pada kakak Kim Kardashian itu.

“Justin benar-benar tidak menepati kata-katanya. Khususnya untuk tidak mempermainkan wanita. Kourt benar-benar terluka,” ujar sumber.

“Mereka memang saling mengirim pesan lagi, dan Justin bilang padanya agar hubungannya bisa berjalan seperti biasa. Tapi, Kourt melihatnya secara berbeda. Hal terakhir yang dia lihat adalah ini seperti versi lain dari Scott,” tutup sumber tersebut.