Masayu Anastasia Jadi Ibu Jahat di Mia Ikan Mas

JAKARTA - Masayu Anastasia lagi-lagi mendapatkan peran antagonis dalam sebuah sinetron. Kali ini, ia akan berperan sebagai seorang ibu tiri yang jahat dalam sinetorn terbaru MNC Pictures, Mia Ikan Mas.

"Yang pasti di sini peran gua antagonis, tapi antagonisnya bukan yang melotot-melotot, lebih ke licik dan punya rencana-rencana," jelas Masayu dalam acara syukuran Mia Ikan Mas di Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Beradu akting dengan anak-anak pun bukan menjadi sebuah kendala berari baginya. Pasalnya, ia sudah berulang kali mendapatkan hal yang sama di beberapa sinetron lainnya.

"Kebetulan ini bukan pertama kalinya syuting sama anak kecil udah ke-3 sudah tahu how to handle them. Mood-nya mereka kalau lagi capek gimana, tapi Alhamdulillah judul ini Marsha-nya sendiri sudah kenal dan jadi sudah dapet chemistry-nya. Enak sih. Gak ada yang ribet," tambahnya.

Penasaran dengan penampilan Masayu Anastasia dan Marsha Aurelia? Saksikan serial anak Mia Ikan Mas hanya di MNCTV tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 19.30 WIB.