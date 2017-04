Teaser Star Wars: The Last Jedi Akhirnya Dirilis

LOS ANGELES – Penggemar kini punya sedikit gambaran adegan dari Star Wars: The Last Jedi. Pasalnya, Lucasfilm telah merilis teaser pertama The Last Jedi yang berdurasi dua menit lebih.

Teaser dibuka dengan Rey yang berada di tebing seorang diri. Di adegan selanjutnya, Rey tampak berdiri di tengah tebing menghadap lautan ganas di hadapannya.

Di teaser ini, fans juga akhirnya bisa melihat sedikit penampilan Luke Skywalker. Dalam penampilan singkat tersebut, Luke mengatakan, “Aku hanya tahu satu kebenaran. Ini adalah waktu bagi Jedi untuk berakhir.”

Fans juga dapat melihat planet baru bernama Crait yang akan menjadi tempat penting di Star Wars: The Last Jedi. Seperti terlihat di teaser, Menurut penjelasan sutradara Rian Johnson, Crait merupakan planet yang kaya mineral.

Selain teaser, The Last Jedi juga merilis poster pertama mereka. Poster yang didominasi warna merah itu memperlihatkan separuh wajah Luke Skywalker, Kylo Ren, serta Rey sendiri yang mengangkat pedangnya.

Sementara itu, The Last Jedi akan tayang di bioskop mulai 15 Desember 2017 mendatang. Kabarnya ini menjadi film terakhir Star Wars yang akan memperlihatkan Carrie Fisher sebagai Putri Leia karena belakangan tim produksi memastikan jika Fisher tak akan muncul lagi di Star Wars IX seperti rumor sebelumnya.