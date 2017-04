Fast & Furious 8 Tak Terkejar di Puncak Box Office

The Fate of Furious (Foto: CNN)

LOS ANGELES – Fast and Furious kembali menunjukkan diri sebagai salah satu franchise tersukses dan paling ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Film ke-8 mereka, Fate of the Furious langsung melaju ke puncak box office dunia tanpa pesaing kuat.

Di Amerika, Fate of the Furious langsung mengumpulkan pendapatan USD100,1 juta. Angka itu jauh lebih tinggi dari peringkat ke-2, The Boss Baby dan posisi 3, Beauty and the Beast yang masing-masing memperoleh USD15,5 juta serta USD13,6 juta.

Dilansir CNN, Fate of the Furious juga sukses memecahkan rekor box office dunia. Film yang masih dibintangi Vin Diesel itu berhasil mendapatkan USD532,5 juta dari bioskop seluruh dunia di minggu pertamanya.

Angka itu sedikit lebih tinggi dari rekor yang sebelumnya dipegang Star Wars: The Force Awakens. Fate of the Furious sukses melangkahi rekor The Force Awakens karena film mereka langsung diputar di China, satu hal yang tak bisa dilakukan oleh The Force Awakens kala itu.

Fate of the Furious sekaligus mencatatkan rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi di minggu pertama di box office sepanjang sejarah dunia. Dari bioskop seluruh dunia kecuali bioskop Amerika, film produksi Universal Pictures ini mengumpulkan USD432,3 juta. Pendapatan itu mematahkan rekor Jurassic World yang sebelumnya memegang rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi secara global di pekan pertamanya.

Berikut adalah daftar top10 box office Amerika pekan 14-16 April 2017:

1. Fate of the Furious - USD100,1 juta

2. The Boss Baby - USD15,5 juta

3. Beauty and the Beast (2017) - USD13,6 juta

4. Smurfs: The Lost Village – USD6,5 juta

5. Going in Style (2017) – USD6,3 juta

6. Gifted – USD3 juta

7. Get Out – USD2,9 juta

8. Power Rangers (2017) – USD2,8 juta

9. The Case of Christ – USD2,7 juta

10.Kong: Skull Island – USD2,6 juta