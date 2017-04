Generasi Band Rock Baru Indonesia Siap Diboyong ke Bekas Studio Rekaman Coldplay

BOGOR - Tren musik yang makin berkembang tak menutup lapak musik rock di hati penikmatnya. Meski berbagai jenis musik elektronik sedang marak rupanya tak menutup semangat band-band baru untuk ikut bersaing terjun ke industri.



"Ya kalau kita ngomngin musik udah ke tren. Baik itu fashion atau musik setiap waktu bisa berubah. Musik rock di Indonesia punya tempat sndiri walaupun dalam keadaan musik berubah walaupun semua EDM (dan) DJ," ungkap Stevi Item saat dijumpai' di Bogor, Jawa Barat pada Senin (17/4/2017).



"Begitu kita bikin kompetisi band ini ada 1.200 peserta artinya ada terlihat semangat band rocknya," tambahnya.

Stevi bersama sejumlah musisi ternama Indonesia bergabung untuk memilih band-band rock yang siap menghentak panggung musik. Diantaranya yaitu Ian Antono (Produser, Gitaris God Bless), Stephan Santoso (Arranger, Produser, Gitaris Musikimia), dan Iman (Musisi, Gitaris JRocks).



Mereka telah memilih delapan nama band yang diberi julukan Mighty8 untuk beradu lagi demi mendapatkan tiket rekaman di studio musik yang pernah dijajal musisi dunia. Kedelapan finalisnya yaitu Meet After The Storm (M.A.T.S), GHO$$, Jakarta Blues Factory, Kasino Brothers, Equaliz, The GRGTZ, Killa The Phia, dan Radioaktif.



"Kita punya semangat enggak cuma kasih hadiah dan band yang menang akan kita bawa ke 301. Tempatnya Colplay, Rihana, Muse, U2, bikin album dan masih banyak lagi sih," Gege Dhirgantara juri dan perwakilan dari SuperMusic.ID.



Tak hanya diboyong ke studio rekaman bersejarah tersebut, satu nama pemenang nantinya akan masuk dalam naungan management dan label musik profesional.