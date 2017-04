FOTO: Kejutan! Lady Gaga Nyanyikan Lagu Baru di Coachella 2017

LOS ANGELES – Meski bertindak sebagai pengganti Beyonce Knowles yang tengah hamil, namun Lady Gaga tak setengah-setengah saat tampil di Coachella 2017. Buktinya, sang Mother Monster membawakan lagu barunya di festival musik tahunan itu.

Sabtu 15 April 2017 lalu, Gaga menyanyikan lagu terbarunya, The Cure di panggung Coachella. Ini adalah pertama kalinya Gaga membawakan lagu yang belum resmi dirilis tersebut.

A post shared by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Apr 16, 2017 at 1:43am PDT

Tak ada pernyataan resmi dari Gaga terkait lagu barunya itu, apakah The Cure termasuk dalam daftar lagu di album barunya atau tidak. Kepada penonton, Gaga hanya mengatakan jika sudah kembali ke studio rekaman.

Dari lirik berdasar video yang diabadikan oleh penonton, The Cure bercerita tentang kesediaan seseorang untuk menyembuhkan luka hati orang terkasihnya. “If i can’t find the cure, i’ll, i’ll fix you with my love,” demikian terdengar salah satu liriknya.

Tepat setelah membawakan The Cure di Coachella, penyanyi 31 tahun itu langsung mempromosikan lagu barunya. Lewat Instagram, Gaga mengunggah fotonya dengan tulisan “The Cure” di bagian bawah.