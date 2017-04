So Sweet, Song Hye Kyo Dukung Yoo Ah In Syuting Drama Baru

SEOUL - Song Hye Kyo bersikap manis pada Yoo Ah In. Aktris kondang Descendants of The Sun (DOTS) ini memberikan semangat untuk sahabatnya yang tengah syuting drama terbaru.

Hal itu terlihat dalam akun instagram aktris yang berusia 36 tahun. Mantan kekasih Hyun Bin ini mengunggah foto drama terbarunya Ah In yang berjudul Chicago Typewriter.

Komentar fans pun membanjiri akun instagram Hye Kyo. Para fans senang, Hye Kyo sangat peduli dengan rekan agensinya.

"Dia sangat hebat, lucunya Oenni Hye Kyo berikan dukungan," tulis pengemar yang membanjiri akun instagram dari Song Hye Kyo dikutip dari Sindonews.com

Chicago Typewriter adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Yoo Ah In, Im Soo Jung dan Go Kyung Pyo. Serial televisi ini ditayangkan perdana pada 7 April 2017, dengan episode setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 20.00.