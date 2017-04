Curhat soal Afgan, Rossa Bersyukur Dapat Perhatian Lebih

Dan kamu. Orang yang paling nervous selama konser, yang ada di backstage selama aku di atas stage. Yang selama satu bulan terakhir selalu bertanya "how's the preparation? Billboard kapan naik? Bubu gak boleh kemana-mana abis kt dr melbourne, bubu udah latihan sama irvnat? Bubu harus latihan sm Indra Aziz, tiket gimana bu? Mendingan bubu dikarantina sebelum konser!" dan masih banyak pertanyaan lainnya πŸ˜„ And when you sang it "aku,dikirim Tuhan untuk melengkapimu" its just true (i dont know how did we came to the new lyrics ) I lost words to express how greatful i am for having you next to me during #thejourneyof21dazzlingyears .thanks for all the sweet and encouragement Love you @afgansyah.reza Kamu Yang Kutunggu , @alam_urbach πŸ“Έ by @nadelaputri

