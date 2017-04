FOTO: Siap Rilis Album Debut, Harry Styles Merasa Mirip Melahirkan

LOS ANGELES – Mantan personel One Direction, Harry Styles sudah siap meluncurkan karya debut solonya. Ia pun memastikan tanggal pasti rilis beserta daftar lagu di album barunya tersebut di akun Instagram pribadinya. Menariknya, ia merasa seperti akan melahirkan sesuatu menunggu detik-detik karyanya diluncurkan.

"Mirip sekali seperti melahirkan – tanpa sakit, tentunya. Sangat menyenangkan. Sangat menyeramkan. Senang juga punya pekerjaan lagi," kata Harry di sebuah wawancara.

HARRY.STYLES //12.MAY.17// A post shared by @harrystyles on Apr 13, 2017 at 4:52am PDT

"HARRY.STYLES //12.MAY.17//" tulis Harry dalam akun Instagramnya.

Dilansir Aceshowbiz, Minggu (16/4/2017), album tersebut akan jadi karya debut Harry sejak One Direction cuti pada 2015. Harry sendiri mengaku bangga dengan karya terbarunya itu dan menjadikannya sebagai favorit.

Meski khawatir mengenai apakah albumnya akan laku di pasaran, Harry ingin fokus kepada membagikan kesenangan untuk orang lain. "Tapi pikirku sejujurnya, setiap kali kamu membagikan bagian dari dirimu, kurasa itu menunjukkan rasa lemahmu. Tetapi ini menyenangkan. Aku suka ini. Dan kurasa ini juga membantu emosimu. Kupikir kalau aku membagikan yang tidak aku suka, aku akan jauh lebih gugup," jelas Harry.

Sebuah cover art juga telah bocorkan Harry yang menampilkan dirinya bertelanjang dada sembari mandi. Album debut Harry akan berisi sepuluh lagu:

1. Meet Me in the Hallway

2. Sign of the Times (title track)

3. Carolina

4. Two Ghosts

5. Sweet Creature

6. Only Angel

7. Kiwi

8. Ever Since New York

9. Woman

10. From the Dining Table