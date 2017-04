Song of The Week: Virzha - Sirna

JAKARTA - Lagu karya Virzha berjudul Sirna, jadi luapan hati dari pengalamannya sendiri. Dirinya mengungkap sempat ditinggal menikah oleh seseorang dan harapannya untuk dekat dengan orang tersebut pun sirna ditelan waktu.

Lagu tersebut merupakan hasil dari penantian panjang Virzha, yang telah dibuatnya sejak 2008. Pada 2017, lagu tersebut akhirnya dirilis dengan paduan selera lagu terkini yaitu aliran New Wave. Seperti dijanjikan Virzha sebelum merilis single itu, ia memang ingin menambahkan alunan genre favoritnya di karya yang benar-benar ia ciptakan sendiri.

Tak pelak, Virzha pun berhasil memadunya menjadi sebuah karya untuk single kedua setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Lelakimu, yang jadi salah satu hit terbesar musik Indonesia pada 2015.

Apakah single Sirna akan melebihi pencapaian Aku Lelakimu? Tentu waktu yang akan menjawab. Sirna jadi salah satu lagu yang cocok didengarkan bagi Anda yang baru saja patah hati, dan jadi Song of The Week Okezone pekan ini. Ingin dengar lengkapnya? Check it out!