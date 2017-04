VIDEO: Persiapan Tampil di Coachella 2017, Lady Gaga Makan Ular?

LOS ANGELES - Persiapan Lady Gaga untuk panggung Coachella 2017 sudah mencapai tahap final. Panggung khusus untuk dirinya telah disiapkan dan memperlihatkan sebuah adegan unik, yaitu memakan seekor ular.

Dalam video yang tersebar di Twitter baru-baru ini itu, terlihat sebuah adegan di mana sang Mother Monster seakan memakan seekor binatang mirip ular secara utuh. Rekaman tersebut tersebar luas melalui hashtag #Gagachella. Hal tersebut membuat netizen merasa ngeri.

"Bagaimana jika ini visual lagu Dancing In Circles dan jadi video latar ketika dia (Gaga) menyanyikannya. SnatchedT #Gagachella," tulis @hausofboi.

"Holy f***** s**t joanne world tour akan jadi menakjubkan," tulis @itsyoboyfranky.

