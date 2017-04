FOTO: Masalah Teknis Menimpa Radiohead, Coachella 2017 Dihujat Netizen

LOS ANGELES - Netizen naik pitam melihat band idola mereka, Radiohead hadapi masalah teknis berkali-kali di panggung Coachella 2017. Kemarahan itu tidak datang hanya dari yang menyaksikan secara langsung, namun juga yang menonton melalui live streaming.

Setidaknya ada empat kesalahan teknis fatal yang menimpa Radiohead dan bahkan mengharuskan mereka turun panggung sebanyak dua kali. Tentunya, amukan netizen pun terpampang di media sosial, terutama di Twitter, sejak Sabtu 15 April 2017.

Soundman is totally getting fired during @radiohead stream. Hopefully that crappy troll noise feedback didn't happen live too! #coachella — ♬Jonathon Schommer☣ (@Druminfected) 15 April 2017

"Soundman pasti dipecat saat stream @radiohead. Aku harap suara feedback tidak benar-benar terjadi saat live (langsung di panggung)! #coachella," tulis @Druminfected.

"Aku bahkan tidak di #coachella dan aku ingin uangku kembali... #Radiohead," tulis @paigehamblin.

MAJOR SOUND ISSUES. Have never heard anything like this on the main stage. #Coachella2017 — Vanessa Franko (@vanessafranko) 15 April 2017

"MASALAH BESAR SUARA. Tidak pernah mendengar yang seperti ini di panggung utama. Aku TIDAK PERNAH melihat yang seperti ini selama 11 tahunku meliput Coachella. Dan kita sudah ada di titik di mana aku seperti--apa SEHARUSNYA seperti ini atau ini masalah lain lagi?," tulis seorang jurnalis, Vanessa Franko.

Menurut pantauan netizen, kejadian fatal terjadi empat kali, sementara masalah-masalah minor tidak lagi dapat dihitung.

To reiterate. This is my seventh #coachella. Have never seen a malfunction like this. Such a bummer for everyone. — Gerrick D. Kennedy (@GerrickKennedy) 15 April 2017

"Dan suara Radiohead sudah hilang untuk ketujuh kalinya sekarang? Aku lupa hitungan. Ini sangat buruk untuk mereka. Merasa buruk #coachella. (Menonton) dengan sepupuku, seorang sound engineer, dan dia sangat terpukul," tulis jurnalis lain, Gerrick Kennedy.