Radiohead Dua Kali Turun Panggung di Coachella 2017, Ini Penyebabnya

LOS ANGELES - Radiohead harus menanggung malu di hari pertama Coachella 2017 pada Jumat 14 April 2017. Pasalnya, masalah teknis yang mereka alami di atas panggung dapat dikatakan fatal karena terjadi sebanyak empat kali.

“F***in’ aliens again,” umpat vokalis Thom Yorke di atas panggung setelah mengalami kesalahan teknis pertama.

Dilansir Pitchfork, Minggu (16/4/2017), masalah pertama terjadi di lagu Ful Stop, yaitu lagu keempat mereka. Penampilan mereka harus dihadapi dengan feedback dari pengeras suara bass dan suara mati total selama beberapa saat.

Yang lebih parah ada di masalah kedua, ketika Radiohead menyanyikan lagu 15 Step. Sistem suara mati total di sebagian besar lagu, dan Radiohead memutuskan terus bermain hingga lampu panggung mati dan harus turun panggung, namun mereka akhirnya kembali lagi.

Kembali dengan lagu The National Anthem, Radiohead kembali dihadapi masalah ketiga dengan banyaknya feedback speaker. Setelahnya, kesalahan fatal kembali terjadi di penghujung lagu Let Down, ketika speaker utama akhirnya mati.

Radiohead kembali turun panggung dan kembali lagi tidak lama setelahnya. Masalah tersebut juga terjadi di live stream secara online, sehingga banyak mengundang hujatan dari netizen.

“Kalian bisa benar-benar dengar aku sekarang? Aku ingin melucu agar mood-nya naik. tapi ini Radiohead, so f*** it.” Umpat Thom lagi.

Thom juga sempat menyindir sebelum memainkan lagu Creep, berkata,“Ada yang lucu waktu kami sedang di jalan ke festival ini... oh, bukan ya,” tandasnya.