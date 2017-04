Jalani Pemotretan, Song Joong Ki Pamer Kharisma di Amerika Serikat

LOS ANGELES – Setelah menyelesaikan syuting film The Battleship Island, Song Joong Ki rupanya terbang ke Amerika Serikat jalani pemotretan untuk sebuah majalah. Melihat hal tersebut sontak netizen menyebutkan bahwa ia tengah memamerkan kharismanya hingga ke negeri Paman Sam.

Aktor kondang Descendants of The Sun ini terlihat keren saat menjalani pemotretan yang berlokasi di bawah sebuah pohon. Mengutip Sindonews dari Kpopherald, Minggu (16/4/2017), Aktor berusia 34 tahun ini menunjukkan kharismanya untuk menyambut musim semi.

Joong Ki yang mengenakan sweater dengan campuran ungu dan merah hati ini membuat semakin sempurna. Aktor yang sedang dekat dengan Song Hye Kyo ini memancarkan aura sebagai aktor terkenal.

Sementara itu, Joong Ki baru saja menyelesaikan film terbarunya yang berjudul The Battleship Island yang juga dimainkan oleh So Ji Sub. Diprediksi karya terbaru dari aktor yang kerap disebutkan dekat dengan Song Hye Kyo ini akan tayang pada musim panas tahun ini.