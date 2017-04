FOTO: Perdana, Janet Jackson Pamer Wajah Anak Laki-lakinya

LONDON – Setelah Janet Jackson dipusingkan dengan perpisahannya dengan Wissam Al Mana beberapa pekan terakhir, untuk pertama kalinya penyanyi asal Amerika Serikat itu mengunggah foto anak bayi laki-lakinya yang bernama Eissa di akun Twitter pribadinya.

"My baby and me after nap time,” tulis Janet yang menampilkan sosok Eissa yang sedang menguap.

Seperti diketahui publik, Eissa lahir pada 3 Januari 2017, dan merupakan anak pertama bagi Janet. Bangga menjadi seorang ibu, Jackson pun turut membagikan fotonya tersebut tak hanya di media sosial saja namun juga ia unggah di website personal miliknya.

Melihat unggahan tersebut Sontak membuat netizen ikut bergembira melihat kebahagiaan Janet. Diantaranya banyak yang mengucapkan selamat hingga menyebut bahwa Eissa memiliki wajah yang tampan.

My baby and me after nap time. A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Apr 14, 2017 at 6:17pm PDT

“@janetjackson I love him!!!! So beautiful!! So happy for you!!! ❤️❤️❤️❤️,” tulis @hegwoodfamilyof4.

“He's gorgeous!!!! Just adorable! Enjoy motherhood Janet!,” sambung @mrs._andreamaria.

“OMG!! TOO CUTE,” pungkas @bennettgeorgeann.