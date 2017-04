FOTO: Duh, Penggemar Belum Rela Rambut Gimbal Jaden Smith Dipotong

LOS ANGELES - Jaden Smith belum ingin move on dari rambut gimbalnya yang dahulu. Ia pun masih terus menerus memamerkan gaya rambut yang kini sudah tidak ada itu melalui akun Twitter pribadinya. Serupa denganya sejumlah fans pun masih tak rela ciri khas dreadlock Jaden hilang.

Gambar terakhir yang diunggah Jaden, pada Sabtu (15/4/2017), memperlihatkan gaya rambut lamanya. Setelahnya, Jaden kembali mengunggah foto tersebut setiap hari sejak dipotong pada 12 April 2017.

Lucunya, sang ayah yang tak lain adalah aktor Will Smith justru terlihat senang anaknya memotong rambut. Hal itu ia perlihatkan saat pamer rambut dreadlock Jaden di akun Facebook miliknya, bintang film Suicide Squad itu terlihat sangat bahagia.

Meski demikian, Jaden ingin terlihat tegar setelah memangkas rambutnya yang khas tersebut. "Aku akan membiarkan ini dulu," tulis Jaden di Twitter.

I'll Just Let This Simmer For A While #LifeInAYear pic.twitter.com/JSmL3oYhGA