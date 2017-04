FOTO: Dipotong Ayah, Selamat Tinggal Rambut Gimbal Jaden Smith

Will Smith dan Jaden Smith. (Foto: Facebook)

LOS ANGELES - Rambut gimbal khas Jaden Smith kini telah tiada untuk sebuah proyek film terbaru, ia pun terpaksa memangkas habis rambutnya itu langsung oleh sang ayah, Will Smith.

Will terlihat sangat senang melihat gaya rambut baru anaknya. Kebahagiaan jelas terpancar dari foto-foto yang disebarkan Will di Facebook. Bahkan Will mencoba mengenakan rambut anaknya sendiri dikepalanya.

Rupanya Will tidak menggunakan gunting untuk memotong rambut anaknya itu. Wajah Jaden tentu saja sangat muram. Rambut gimbal kebanggannya itu nyatanya sudah lama bersama Jaden dan menjadi salah satu ciri khasnya.

"Mempersiapkan Jaden Smith untuk hari pertama filming #LifeInAYear...mungkin harusnya aku pakai gunting?!" tulis Will.

Jaden kini tengah mengerjakan filmnya tersebut, berjudul Life in A Year, di Toronto. Seorang fans dikabarkan melihat Jaden dengan gaya rambut barunya tersebut. Menurut kabar, tokoh yang akan diperankannya adalah seorang anak SMA berusia 17 tahun yang baru mengetahui kekasihnya terkena kanker.

Tak hanya dibintangi Jaden, film bergenre drama itu akan turut dibintangi Cara Delevingne, Terrence Howard, dan Nia Long, dan diprediksi tayang pada 2018.