Jelang Konser, Kahitna & Yovie n Nuno Jajal Kuliner Khas Solo

SOLO - Grup band Kahitna dan Yovie n Nuno dibawakan serabi Notosuman oleh para penggemar mereka menjelang konser Merenda Kasih with Kahitna di Hotel kawasan Solo, Jawa Tengah, Jumat 14 April 2017 malam.



Seorang penggemar tiba-tiba menyerahkan sebungkus makanan khas Solo tersebut saat acara jumpa pers di gelar. “Wah terima kasih ini,” ucap vokalis Kahitna Mario.



Mario cs mengatakan selama sehari di solo sudah menjelajahi wisata budaya dan kuliner di kota bengawan ini. Salah satunya kawasan Keraton, dan menikmati beberapa menu makanan khas Solo seperti tengkleng dan warung bakmi.



Tak hanya Soloraya, konser pertama mereka di Solo in juga didatangi penggemar asal Australia.



Konser Kahitna feat Yovi n Nuno di Solo mengambil tema Merenda Kasih with Kahitna. Tak sendirian, keseruan nostalgia bareng Kahitna di Solo bakal dimeriahkan penampilan Grup Musik bentukan Yovie Widianto, Yovie and Nuno.