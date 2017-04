FOTO: Ryan Reynolds Keberatan Josh Brolin Jadi Cable di Deadpool 2

LOS ANGELES - Ryan Reynolds ikut keberatan ketika mendengar lawan mainnya untuk Deadpool 2 adalah Josh Brolin. Namun, cara protes ala Deadpool yang dilakukannya justru membingungkan jagat maya.

"The f***, Fox! Kalian tidak bisa memainkan 2 karakter di dunia yang sama!! Josh Brolin ada di Sicario dan aku ada di Sabrina The Teenage Witch," tulis Reynolds di akun Twitter miliknya baru-baru ini.

The fuck, Fox! You can't play 2 characters in the same universe!! Josh Brolin was in Sicario and I was in Sabrina The Teenage Witch. pic.twitter.com/AQCRp1aWKg