VIDEO: Presiden Lucasfilm Pastikan Carrie Fisher Tak Hadir di Star Wars Eps IX

LOS ANGELES - Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy, luruskan kembali isu mengenai kehadiran Carrie Fisher di film Star Wars episode IX. Dirinya memastikan sang pemeran Putri Leia tidak akan muncul.

"Di waktu kami tengah mengerjakan episode 9, dalam pikiran kami, kami belum menulis naskah. Tapi kami berkumpul, mulai lagi dari awal di Januari. Sayangnya, Carrie tidak akan ada di (episode) 9. Kita melihat banyak dari dirinya di 8, yang berarti sangat baik," tutur Kathy.

EXCLUSIVE: Lucasfilm President Kathy Kennedy says Carrie Fisher will NOT be in @StarWars Episode 9 as General Leia. #SWCO #TheLastJedi pic.twitter.com/gxH80QteYb