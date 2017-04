Kim Kardashian Larang Kanye West Datang ke Coachella

LOS ANGELES - Kim Kardashian melarang Kanye West menghadiri Coachella. Bintang Keeping Up with the Kardashian ini khawatir tentang kondisi mental suaminya tersebut yang kembali menurun pada bulan Desember 2016 kemarin.

Kim merasa bahwa Kanye masih sangat sensitif dan rapuh untuk saat ini. Sehingga ia berusaha Kanye belum datang ke festival musik liar semacam itu.

"Ia (Kim) memohon kepada dia (Kanye) untuk tinggal jauh dari Coachella. dia ketakutan untuk kesehatan dan kesejahteraan suaminya, jadi dia telah mendorongnya untuk menghindari festival musik liar. Kim tahu Kanye masih sensitif dan rapuh," kata sumber seperti dikutip dari Aceshowbiz.

Kim yakin bahwa Kanye belum kuat untuk memberikan perform secara sempurna dalam acara Coachella. Kekuatan yang dimiliki saat ini masih belum bisa menopang rasa sakitnya akibat peristiwa di tahun 2016 kemarin.

"Kim merasa suaminya masih kesulitan dalam melompat di atas panggung untuk perform jika dia pergi ke acara ini. Dia tidak berfikir bahwa dia belum cukup kuat untuk kegembiraan dan action semacam itu," jelasnya.

Dalam episode terbaru dari KUWTK, Kim hanya mempelajari tentang konser Kanye yang tiba-tiba keluar. Ibu dua orang anak ini langsung menangis ketika di telepon salah satu temannya untuk menjelaskan apa yang terjadi.