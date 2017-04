Alasan Selena Gomez Anggap The Weeknd Pacar Terbaik

LOS ANGELES - Selena Gomez selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa bersama kekasihnya, The Weeknd. Seperti diketahui bahwa pria dengan nama asli Abel Tesfaye ini telah mencium Selena pada awal tahun 2017.

The Weeknd adalah sosok pasangan dewasa bagi Selena Gomez. Hal itulah yang membuat wanita 24 tahun ini merasa nyaman.

Meskipun baru beberapa bulan menjalin cinta, namun Selena telah bisa mencintai The Weeknd lebih dari kekasihnya terdahulu. Selena telah benar-benar jatuh cinta pada mantan pacar Bella Hadid tersebut.

"Selena tidak pernah bahagia lebih dari kali ini. Dia sangat jatuh cinta pada Abel," ujar temannya seperti dikutip Aceshowbiz.

"Mereka telah menyatu satu sama lain. Ketika mereka berpisah, mereka kehilangan satu sama lain dan akan selalu ingin bersatu kembali. Mereka selalu memiliki waktu luang dan berbincang-bincang lama setiap hari," imbuhnya.

Kedewasaan The Weeknd telah mampu membuat Selena terpesona. Di saat tengah bersama, pelantun Hands to My Self ini merasa berada di atas awan karena dijadikan gadis paling beruntung di dunia.

"Ketika dia bersamanya (The Weeknd), dia sangat merasa mendapatkan perawatan seolah-seolah dia akan memiliki selamanya. Dia senang hanya dengan perlakuan dari kekasihnya. The Weeknd selalu bisa menempatkannya di atas dunia," kata temannya.

Sekadar diketahui, setelah resmi mengumumkan hubungan di sosial media, Selena dan The Weeknd sering menghabiskan waktu bersama. Selain ke Amerika dan Eropa, dikabarkan juga bahwa The Weeknd telah pergi ke kampung halamannya, Toronto bersama sang kekasih dan bertemu dengan para keluarga disana.