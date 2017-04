VIDEO: Lucunya saat Tora Sudiro Dipaksa Anak Latihan Menari

Saat satu rumah di paksa buat belajar tariannya Jenaka, termasuk babenya.. untung babenye.dulu juara brikdens antar komplek.. πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

A post shared by Tora Sudiro (@t_orasudi_ro) on Apr 13, 2017 at 3:49am PDT