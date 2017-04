VIDEO: Ajari Anak Menyetir, Deddy Corbuzier Banjir Pujian

JAKARTA - Aksi Deddy Corbuzier bersama sang anak, Azka kembali menuai pujian. Kali ini, pria berkepala pelontos dipuji lantaran bersedia memberikan pelajaran mengemudi pada Azka.

Terlihat dalam video singkat yang diposting Deddy Corbuzier di laman Instagram, ia tengah duduk di kursi penumpang bersebelahan dengan Azka yang berada di belakang roda kemudi. Deddy yang mengenakan kaus tanpa lengan berwarna merah tampak melemparkan senyuman ke arah kamera. Sementara itu, Azka dengan percaya diri terlihat tengah mengemudikan mobil milik sang ayah.

"Next, we do Ferrari," tulis Deddy Corbuzier dalam caption.

Tak lama setelah video diposting, pujian demi pujian langsung membanjiri laman Instagram milik Deddy Corbuzier. Sebagian besar netizen menganggap, Deddy telah melakukan hal yang benar dengan tidak melepas Azka belajar mengemudi sendirian.

"Good father, tetap dalam pengawasan orang tua ya," kata salah seorang netizen.