FOTO: Tak Libur saat Paskah, Sarwendah Pilih Temui Fans di Surabaya

JAKARTA - Sarwendah Tan rupanya memilih untuk tidak mengambil libur saat perayaan Paskah. Istri Ruben Onsu tersebut diketahui lebih memilih untuk menemui para fans di Surabaya, Jawa Timur.

Hal tersebut terungkap dalam salah satu postingan Sarwendah di laman Instagram pribadinya. Wanita 27 tahun terlihat memposting selebaran elektronik yang menampilkan keterlibatannya dalam sebuah acara bertema Paskah di Kota Pahlawan.

"Sarwendah goes to Surabaya! Together with our precious @thaliaputrionsu on 13-16 April at Galaxy Mall Surabaya," tulis Sarwendah dalam caption.

A post shared by Sarwendah29 (@sarwendah29) on Apr 13, 2017 at 4:56am PDT

Pengumuman tersebut langsung disambut meriah oleh netizen yang berdomisili di Surabaya. Salah satunya datang dari pemilik akun @niazndut13 yang langsung menunjukkan antusiasmenya lewat kolom komentar.

"Sampai ketemu besok bunda @sarwendah29 dan Alia @thaliaputrionsu," ucapnya.