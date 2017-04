Kucingnya Mati, Raditya Dika Merasa Kesepian

RIP KOBO. Sudah sebulan tinggal di rumah dan hari ini berpulang. Barusan meninggal di RS Hewan Ragunan, menurut dokter gagal ginjal karena ginjalnya besar, kemungkinan karena faktor keturunan. I'm gonna miss you buddy.

