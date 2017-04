FOTO: Puput Melati Asuh Anak Korban Penculikan

Copas from @astrid_1781 Ketiga anak ini adalah korban penculikan,mereka berasal ada yg dari timika dan yg satu lagi belum tau dari mana jawabannya hanya dari kampung. Mereka di sekap di kamar kost,di siksa dan di tinggalkan mungkin sudah 3hr tanpa makanan dan minuman. Alhamdulillah sekarang kondisi mereka sudah aman,sudah berada di rumah kami. 3hari tanpa makanan dan minuman air maupun susu untuk anak bayi ini dan begitu mereka kita rawat mereka hanya bisa menangis dengan badan yg gemetaran sambil menahan rintihan sakit di sekujur tubuh mereka.. Bagi yang punya anak,ponakan,sepupu atau pun tetangga jagalah mereka. Ini bukan hoax,ini betul ada. PENCULIKAN ANAK itu ADA ! BE AWARE! Copas from @astrid_1781

