Selena Gomez Takut Bertemu Bella Hadid, Ini Alasannya

LOS ANGELES – Menjalin cinta dengan The Weeknd tak membuat Selena Gomez terlihat kuat, buktinya ia takut untuk bertemu dengan Bella Hadid yang notabene adalah mantan pelantun Starboy itu saat menghadiri Coachella Valley Music and Arts Festival 2017.



Pelantun Hands To My Self itu meminta The Weeknd untuk melindunginya di acara tersebut. Mantan kekasih Justin Bieber ini ternyata belum siap bertemu dan menunjukkan ekspresi di depan Bella.

"Selena Gomez tidak ingin melewatkan akhir pekan ini untuk menghadiri festival tahun di Coachella, tapi dia juga tidak ingin bertemu dengan Bella yang merupakan mantan kekasih The Weeknd," kata keluarga dekat Selena Gomez seperti dikutip Sindonews dari Aceshowbiz, Jumat (14/4/2017).

Tidak hanya itu, Selena pun tidak ingin tersorot kamera paparazi saat berada di acara tersebut. Hal itu karena ia ingin mendapatkan privasi bersama pasangannya.

"Dia juga tidak ingin disorot oleh beberapa paparazzi. Dia ingin menikmati acara festival musik dengan tenang bersama The Weeknd," tegasnya.