Kardashian Bersaudara Emosi ketika Rahasia Ayah Kandung Dibongkar Caitlyn Jenner

LOS ANGELES - Dalam memoar The Secret of My Life, Caitlyn Jenner mengungkapkan Robert Kardashian mengetahui bahwa OJ Simpson telah bersalah dalam dua pembunuhan yang terjadi pada tahun 1994 namun melakukan membelanya karena kepentingan pribadinya. Hal tersebut lantas membuat saudara Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian dan Khloe Kardashian, sangat marah.

Dikutip dari Aceshowbiz, Robert melindungi OJ Simpson untuk bisa menikahi Kris Jenner. Akhirnya saudara Kardashian merasa bahwa Caitlyn tidak berhak membicarakan mendiang ayah mereka.

"Mereka merasa seperti Caitlyn tidak mempunyai hak untuk berbicara tentang almarhum ayah mereka, Robert. Hubungan antara Caitlyn dengan Kim, Khloe, dan Kourtney akan benar-benar hilang," tulis sebuah sumber.

Sekadar diketahui pembelaan yang dilakukan Robert untuk sahabatnya, OJ Simpson menjadi pemberitaan utama pada tahun 1994 silam. Atlet sepak bola tersebut diduga telah melakukan pembunuhan pada mantan istrinya, Nicole Brown Simpson dan temannya bernama Ron Goldman.

Dari sebuah sumber, dalam memoar tersebut Caitlyn menceritakan bahwa Robert mengaku ada dalam mobil di akhir tahun 1990-an. Robert juga tahu bahwa OJ bersalah dalam hal ini.

"Aku akan baik-baik saja dengan itu jika mereka mendapatkannya dalam sidang pertama," Caitlyn menirukan Robert.

"Implikasinya adalah jelas bahwa dia (Robert) percaya OJ bersalah," tulisnya.

Menurut Caitlyn, Robert memilih untuk membela OJ karena dia cemburu pada Kris untuk menikah begitu cepat setelah perceraian mereka pada tahun 1991.