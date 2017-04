Buku Caitlyn Jenner Bikin Kim Kardashian Panik, Ada Apa?

LOS ANGELES - Buku karangan Caitlyn Jenner akan kembali diterbitkan dalam waktu dekat. Karya yang diberi judul The Secret of My Life ini akan menceritakan tentang masa lalunya ketika ia melihat masa depan.

Namun Kim Kardashian menjadi khawatir tentang isi dari buku tersebut. Ia khawatir nama baiknya akan tercemar karena ada beberapa pembahasan yang cukup sensitif, seperti gagalnya tiga kali pernikahan sampai pada operasi jenis kelamin yang pernah dilakukan.

"Kim sekarang panik tentang apa yang mungkin dikatakan Caitlyn dalam buku tentang dirinya dan Kanye," kata seorang sumber dikutip dari Aceshowbiz.

Memang wajar jika Kim menaruh kekhawatiran berlebih sebab banyak rahasianya yang diketahui oleh Caitlyn. Namun Kim yakin tidak ada yang bisa merusaknya termasuk hubungannya dengan Kanye, suaminya.

"Caitlyn mengetahui banyak rahasia Kim. Jika kekhawatiran Kim benar-benar terjadi maka Kim tidak akan mau berbicara lagi kepada Caitlyn. Tidak akan ada yang merusak Kim, brand-nya, atau hubungannya dengan suaminya," tambahnya.

Meskipun memoar belum dirilis namun saudara-saudara Kardashian telah melakukan perlawanan pada wanita 67 tahun ini jika buku barunya ini digunakan untuk membuat buruk nama almarhum Robert Kardashian.

"Mereka merasa seperti Caitlyn tidak mempunyai hak untuk berbicara tentang almarhum ayah mereka, Robert. Hubungan Caitlyn dengan Kim, Khloe, dan Kourtney akan benar-benar hilang. Sebenarnya gadis-gadis Kardashian mempunyai nilai toleransi yang sangat tinggi namun mereka tak bisa melakukan itu jika menyangkut almarhum ayah mereka," kata teman dekat Kardashian-Jenner.