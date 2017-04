Rebut The Weeknd, Selena Gomez Takut Bertemu Bella Hadid?

LOS ANGELES - Bella Hadid yang belum bisa move on dari The Weeknd tampaknya menjadi ancaman untuk Selena Gomez. Apakah Selena takut dengan tatapan mata mantan wanita The Weeknd tersebut?

Beredar rumor yang menyatakan bahwa bintang Disney Wizards of Waverly Place ini meminta sang kekasih memberikan peelindungan untuknya. Hal tersebut diungkapkan bahkan ketika festival seni masih akan digelar dalam beberapa waktu ke depan.

Dari Aceshowbiz, saat ini Selena masih dilanda rasa dilema. Antara ingin datang ke Coachella tapi dia juga takut untuk bertemu dengan Bella Hadid.

"Selana Gomez tidak ingin melewatkan akhir pekan terliar tahun di Coachella, tapi dia juga tidak ingin bertemu dengan mantan pacar The Weeknd, Bella Hadid," kata seorang sumber pada HollywoodLife.

Akhirnya Selena pun meminta The Weeknd untuk bergabung dengannya selama di Coachella. Selena memang artis yang sangat suka pergi ke tempat festival musik untuk berjumpa dengan banyak seniman.

"Selena (Gomez) ingin melakukan Coachella dan dia ingin The Weeknd untuk bergabung dengannya. Kedua dari mereka adalah penggemar banyak seniman sehingga suka pergi ke festival musik," imbuh sebuah sumber.

Selama berada di sisi The Weeknd, Selena merasa aman dan kekhawatirannya dengan keberadaan Bella Hadid pun sirna.

"Selena ingin Abel di sisinya sebab ia akan merasa aman. Dengan berada di sisinya, Selena tidak khawatir tentang yang akan dia alami," sambungnya.

Coachella tahun ini akan diselenggarakan di KekaiPolo Club di Indio, California pada 14-16 April dan 21-23 April. Acara tersebut juga akan diisi oleh Lady Gaga dan Kendrick Lamar.