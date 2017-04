Gara-Gara Ruben Onsu, Tumis Toge dan Ikan Selar Jadi Viral

Kemaren sempet posting makan tumis toge + tahu dan ikan selar eh hari ini banyak yg tag posting makanan yg sama gara2 liat video makan itu, seneng bgt gara2 upload foto makan jd setiap abis posting besok nya pada ikutan krn jd pengen, ada jg yg susah selera makan jd nafsu makan hehehe seneng bgt bisa memotivasi selera orang untuk makan. Amin ingat ya motto kita " lupakan diet yg penting sehat " huhuhu #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja

A post shared by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Apr 13, 2017 at 2:14am PDT