Bukan Bradi Pitt, Ternyata Josh Brolin Jadi Cable di Deadpool 2

LOS ANGELES — Setelah beberapa waktu terakhir aktor Brad Pitt kerap disebutkan akan memerankan karakter Cable di Deadpool 2, namun teki teki tersebut akhirnya terungkap. Pihak rumah produksi merilis pemeran tokoh antagonis tersebut adalah Josh Brolin.

Josh Brolin akan memerankan karakter Cable yang merupakan anak dari Cyclops dan Jean Grey. Cable sendiri merupakan salah satu mutant terkuat dalam jagat Marvel.

Josh Brolin sendiri pernah terlibat dalam film Marvel sebelumnya. Ia menjadi pemeran karakter Thanos dalam Guardian of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, dan Infinity War (2018).

Sebelum Josh Brolin, nama-nama aktor terkenal selalu dikaitkan dengan karakter Cable. Brad Pitt, David Harbour, hingga Stephen Lang gencar diisukan akan memerankannya.