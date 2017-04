FOTO: Mengidolakan Sejak Kecil, Isyana Bahagia Jadi Pengisi Konser Rossa

Terima kasih teh nyongkuu sudah mengajak aku menjadi bagian dari salah satu hari paling spesial teh @itsrossa910 ! Semoga sukses selalu dalam karirnya, terus berkarya dan selalu menjadi Teh Ocha yang aku idolakan!! Love youu, amazing show tonight!😘🙏❤

A post shared by @isyanasarasvati on Apr 13, 2017 at 9:05am PDT