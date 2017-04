Lewat Lagu Me Enamore, Shakira Cerita Masa Pacaran dengan Gerard Pique

JAKARTA – Penyanyi Shakira kembali merilis lagu terbaru berjudul Me Enamore. Menariknya lagu tersebut mengisahkan tentang masa pertemuan dan pacaran dirinya dengan pemain sepak bola yang kini bermain di klub Barcelona, Gerard Pique.

Pelantun The Hips Do not Lie itu menceritakan tentang jalinan kasih yang mulai terjadi sejak 2010. Saat itu Shakira bertemu Pique saat pembukaan Piala Dunia yang berlangsung di Afrika Selatan. Pada kesempatan tersebut penyanyi seksi ini melantunkan tembang resmi Piala Dunia miliknya yang berjudul Waka Waka (This Time For Africa).

Superstar berusia 40 tahun yang kini membina rumah tangga dengan pria pujaannya selama 7 tahun itu lantas dikaruniai dua anak, Milan (4) dan Sasha (2).

Dilansir Sindonews, Jumat (14/4/2017), Shakira pun berharap rumah tangga yang harmonis ini bisa terus dipertahankan. Bahkan, dia menginginkan punya sepuluh anak dari pesepak bola asal Spanyol tersebut.