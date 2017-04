Umumkan Tur di Amerika Serikat, Dua Personel Fleetwood Mac Akhirnya Reuni

LOS ANGELES – Dua personel band lawas Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham dan Christine McVie, mengumumkan resmi kembali bersatu untuk mengerjakan project musik terbaru. Album yang tengah digarap oleh keduanya pun sudah memiliki tanggal rilis resmi dan jadwal promo.

Pengerjaan album tersebut dimulai ketika McVie kembali ke band setelah sebelumnya sempat hengkang. Kesempatan yang dimulai dari tur Fleetwood Mac sebelumnya yang bertajuk On With the Show ternyata menjadi awal dari project album terbaru tersebut.

“Kami menjelajahi proses kreatif, dan bentuk proyeknya terbentuk secara organik. Karya itu terasa seperti memang dibuat untuk duet. Kami sadar akan hal itu setelah banyak pertemuan, dan berkata kepada masing-masing,’Kenapa baru sekarang?!!’” tutur Buckingham seperti dilansir Entertainment Weekly, Jumat (15/4/2017).

Meski keduanya menjadi figur utama untuk album terbaru mereka yang berjudul Lindsey Buckingham/Christine McVie itu, namun dua personel Fleetwood Mac yang lain juga ikut membantu, yakni Mick Fleetwood dan John McVie.

Single pertama dari album tersebut akan dirilis 14 April 2017, sementara album penuhnya dapat dinikmati mulai 9 Juni 2017. Pintu pre-order untuk album itu pun sudah dimulai dan di tanggal yang sama dapat dinikmati melalui berbagai platform streaming musik digital. Sementara itu, tur Amerika Serikat akan dimulai pada 21 Juni 2017 di Atlanta.

Berikut deretan lagu yang terdapat di dalam album Lindsey Buckingham/Christine McVie:

1. “Sleeping Around The Corner”

2. “Feel About You”

3. “In My World”

4. “Red Sun”

5. “Love Is Here To Stay”

6. “Too Far Gone”

7. “Lay Down For Free”

8. “Game Of Pretend”

9. “On With The Show”

10. “Carnival Begin”