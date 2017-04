Anjing Kesayangan Meninggal, Melanie Subono Berduka di Hari Paskah

JAKARTA - Kesedihan semakin menyelimuti Melanie Subono menjelang perayaan Paskah. Padahal di hari Paskah nanti, Melanie sudah memiliki rencana untuk berkumpul bersama anjing kesayangannya. Saking sayangnya, Melanie menyebut mereka anak-anaknya.

Rencana tersebut dipastikan gagal karena salah satu 'anaknya', Nina, dikabarkan mati setelah dititipkan selama delapan bulan.

"I will remember Nina for sure karena tahun ini rencananya gue pengin rayain sama anak-anak gue," kata Melanie saat ditemui di Jakarta Selatan.

Selain itu, Melanie dipastikan akan berkumpul di rumah bersama keluarga besarnya karena adiknya baru melahirkan. Tak lupa, ia akan pergi ke gereja di hari Paskah yang akan jatuh pada hari Minggu 16 April 2017.

"Paskah kali ini gue bakal gereja, malemnya manggung di Surabaya atau di mana, pokoknya di luar kota seperti tahun-tahun sebelumnya tapi tahun ini di rumah karena adik gue baru melahirkan," tambahnya.

Baru-baru ini Melanie menjadi topik perbincangan lantaran video curahan hatinya viral di Instagram. Dalam videonya itu, ia merasa kecewa dengan perlakuan Doni terhadap salah satu anjing yang dititipkan olehnya.