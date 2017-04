Para Pemain Strong Woman Do Bong Soon Siap Terbang ke Bali

Poster Strong Woman Do Bong Soon (Foto: Kpop Chart)

SEOUL - Rencanannya drama Korea Strong Woman Do Bong Soon akan berakhir pekan ini. Bahkan, syuting terakhir sudah dilakukan oleh para kru dan pemain drama tersebut.



"Itu sangat menyenangkan syuting berakhir hari ini,” ucap salah satu kru sebagaimana dilansir Soompi.



Setelah drama berakhir yang akan ditayangkan pada 15 April 2017, semua kru mendapat hadiah liburan gratis ke Bali. Menurut kabar, tiga pemeran utama yakni Park Bo Young, Park Hyung Sik, dan Ji Soo ikut serta dalam liburan tersebut. Mereka dijadwalkan berangkat ke Pulau Dewata pada 20 April 2017.



Strong Woman Do Bong Soon mampu mencuri perhatian penggemar drama Korea. Ratingnya bahkan mencapai 9 persen, angka yang cukup besar pada program TV berbayar.



Drama ini mengisahkan cerita unik tokoh Do Bong Soon (Park Bo Young) yang memiliki kekuatan super. Ia didaulat menjadi pengawal pribadi CEO perusahan pengembang game Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) yang pada akhirnya mereka saling jatuh cinta.