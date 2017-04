FOTO: Sederet Artis Kenang Charlie Murphy sebagai Orang Hebat

LOS ANGELES – Kematian Charlie Murphy membawa luka mendalam bagi dunia komedi Hollywood. Dirinya pun dikenang berbagai artis sebagai orang hebat dan jadi salah satu figur penting bagi skema komedi tersebut.

Tentunya, ucapan-ucapan duka pun datang dari berbagai artis tersebut, antara lain Kevin Hart, The Weeknd, Chance the Rapper, Ice Cube, Chris Rock, dan Lil Yachty. Ucapan tersebut dapat terlihat baik di Twitter maupun Instagram.

Charlie Murphy was a great man. God bless, we already miss you.