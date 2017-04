Farah Quinn Sambangi Pengadilan Agama, Ada Apa?

JAKARTA - Farah Quinn tertangkap kamera datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (13/4/2017). Saat dikonfirmasi perihal maksud kedatangannya, Farah mengaku hanya mengurus masalah hak asuh anak buntut dari perceraiannya.

"Hari ini cuma, enggak sih, cuma ngurus masalah hak asuh anak. Ya enggak ada masalah kok," tutur Farah Quinn.

Kendati sempat memberikan keterangan, Farah Quinn langsung melenggang pergi tanpa memberikan pernyataan yang lebih detail. Wanita yang dikenal berprofesi sebagai juru masak (chef) tersebut berupaya menghindari sorot kamera wartawan dengan dalih sedang tidak mengenakan make-up.

"Sorry guys, aku enggak make up lho, aduh, lagi enggak pakai make up ini," ucapnya sembari memasuki mobil yang ditumpangi.

Diketahui, Farah Quinn dan suaminya, Carson telah resmi dinyatakan bercerai sejak tahun 2014 lalu. Kabar perceraian tersebut cukup mengejutkan publik lantaran kehidupan rumah tangga keduanya memang hampir tidak pernah diterpa isu miring.