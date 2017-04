Mendengkur bak Raksasa, Alasan Amal Alamuddin Tinggalkan George Clooney

LOS ANGELES - George Clooney dan Amal Alamuddin telah pisah ranjang. Dilansir dari Aceshowbiz bahwa hal tersebut bukan menandakan bahwa keduanya akan bercerai.

Kuasa hukum Amal menyebutkan bahwa kliennya tersebut memiliki alasan khusus sehingga enggan untuk berbagi tempat tidur dengan sang suami. Ternyata Amal tidak tahan dengan kebiasaan mendengkur George Cloony yang dilakukan selama tidurnya.

Amal mengaku bahwa suaminya tersebut sering mendengkur seperti raksasa. Sedangkan ia kerap terbangun di setiap jamnya untuk pergi ke kamar mandi sehingga pasangan suami istri ini tidak bisa tidur secara nyenyak.

"Dia (George) mendengkur seperti rakasa, terutama setelah (minum) beberapa tequila, sementara dia (Amal) hampir setiap jam butuh pergi ke kamar mandi. Sehingga mereka tidak bisa tidur," ujar orang dalam.

Saat ini baik George maupun Amal tidak memiliki gairah untuk melakukan hubungan seksual dan memilih untuk tidur. Dikabarkan dari sumber yang sama tidur secara terpisah akan berlangsung sampai bayi keduanya lahir.

"Mereka tidak memiliki libido sekarang dan mereka butuh tidur. Jadi George akan tinggal di ruangan yang berbeda sampai bayi lahir. Meskipun tidur secara terpisah mereka akan bertemu di pagi harinya," sambungnya.

George memastikan bahwa Amal akan melahirkan bayi kembar yang saat ini berada dalam rahimnya senyaman mungkin. Aktor Up in the Air ini dikabarkan telah memesan rumah sakit Westminster yang menelan biaya USD588 ribu per minggunya.