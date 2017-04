Lihat Kemunculan Dinosaurus di Jurrasic World 2

LOS ANGELES – Sudah rindu dengan kemunculan dinosaurus dari masa Jurassic Park? Kerinduan itu akan terbayar di Jurrasic World 2 yang ternyata juga akan menghadirkan sosok legendaris dinosaurus.

Belum lama ini beredar sejumlah foto dari lokasi syuting yang memperlihatkan penampilan dinosaurus di Jurrasic World 2. Dari foto yang tersebar kita dapat melihat boneka Dilphosaurus yang dipakai untuk syuting.

Here we go! A clear pic! Thanks guys for those who were able to help brighten it and make it look good. #JurassicWorld2 pic.twitter.com/vz2e3X2D6p