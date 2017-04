Thor Tampil Beda dengan Rambut Cepak di Thor: Ragnarok

LOS ANGELES - Thor tampil beda di film ketiganya, Thor: Ragnarok. Di trailer yang sudah dirilis belum lama ini, Thor yang diperankan Chris Hemsworth tampil dengan rambut cepak, bukan lagi berambut gondrong.

Banyak fans yang bertanya-tanya mengapa Thor harus mengubah gaya rambutnya. Padahal, selama ini, dewa petir itu sudah khas dengan penampilannya dengan rambut gondrong.

Tak hanya bertanya langsung kepada Chris, fans pun membanjiri pertanyaan yang sama kepada lawan mainnya di film itu, Mark Ruffalo yang berperan sebagai Hulk. Gerah dengan pertanyaan itu, Mark akhirnya memberikan jawaban mengapa rambut Thor jadi cepak.

Melalui akun Instagramnya, Mark mem-pos ulang sebuah gambar buatan fotografer asal Indonesia, yaitu Edy Hardjo. Foto itu terlihat kocak dimana action figure Hulk terlihat memangkas rambut action figure Thor.

“Banyak orang yang bertanya kepada saya apa yang terjadi pada rambut Thor di Ragnarok,” tulis Mark di foto itu.

Foto itu sebenarnya bukan foto baru. Edy membuat mengunggah foto itu sekitar dua tahun lalu. Karena gambar ini secara kebetulan terkait penampilan baru Thor di film ketiga tokoh ini, Edy berkelakar bahwa Ragnarok terinspirasi foto buatannya.

Trailer Thor: Ragnarok yang baru dirilis Marvel dan Disney pekan lalu juga memecahkan rekor sebagai trailer paling banyak ditonton dalam 24 jam sejak dirilis. Menurut The Hollywood Reporter, trailer Ragnarok telah ditonton sebanyak 136 juta kali dalam 24 jam. Angka ini mengalahkan Beauty and The Beast yang juga buatan Disney dimana trailernya ditonton 127,6 juta kali. Star Wars: The Force Awakens berada di tempat ketiga dengan 112 juta kali dan Captain America: Civil War pernah memegang rekor itu dengan 94 juta kali.

Dikutip dari Aceshowbiz, di Ragnarok, Thor dipenjara di sisi lain alam semesta tanpa palu saktinya. Dia menemukan dirinya harus bersaing dengan waktu untuk kembali ke Asgard demi menghentikan Ragnarok—kehancuran dunianya dan akhir peradaban Asgardian—di tangan ancaman baru, Hela (Cate Blanchett). Tapi, dia harus selamat dair kontes gladiator yang membuatnya harus berhadapan dengan mantan sekutu dan rekannya di Avenger—Hulk.

Thor: Ragnarok dijadwalkan tayang pada 3 November mendatang di Amerika Serikat. Film yang disutradarai Taika Waititi ini juga dimeriahkan oleh kehadiran Tom Hiddleston sebagai Loki, Idris Elba sebagai Heimdall dan Anthony Hopkins sebagai Odin.