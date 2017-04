Jude Law Pastikan Jadi Dumbledore Muda di Fantastic Beast 2

LONDON – Jude Law akan bergabung ke dunia sihir Harry Potter. Pemilik nama asli David Jude Heyworth Law itu telah diumumkan akan menjadi pemeran Albus Dumbledore muda di film ke-2 Fantastic Beast and Where to Find Them.

Sutradara Harry Potter, David Yates membenarkan kabar direkrutnya Law untuk bermain di seri ke-2 Fantastic Beast. Menurut Yates, Law adalah aktor brilian yang diyakini akan bisa menghidupkan karakter Dumbledore sebagus Richard Harris dan Michael Gambon.

“Jude Law merupakan aktor bertalenta fenomenal yang kerjanya sudah lama kukagumi dan aku menunggu kesempatan untuk bekerja dengannya,” ungkap Yates dilansir Sky News.

Ia melanjutkan, “Aku tahu dia akan dengan brilian menangkap semua aspek Albus Dumbledore seperti diungkap JK Rowling, ini adalah masa hidupnya yang berbeda (dari sebelumnya).”

Seperti sudah banyak diketahui penggemar, Fantastic Beast memang akan memperlihatkan masa-masa Dumbledore sebelum menjadi kepala sekolah Hogwarts dan ketika dia kenal dengan Gellert Grindelwald. Masa kehdupan Dumbledore ini tak banyak diungkap di tujuh seri Harry Potter sebelumnya.

Sementara itu, Fantastic Beast and Where to Find Them ke-2 diperkirakan tayang pada 2018 nanti. Selain Eddie Redmayne, film ini juga akan dibintangi oleh Johnny Depp yang berperan sebagai Grindelwald, penyihir gelap terkuat.