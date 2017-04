Wow, Valerian Planets Jadi Film Termahal dalam Sejarah Prancis

PARIS – Belum juga tayang, Valerian and the City of a Thousand Planets sudah memecahkan rekor. Film yang dibintangi oleh Cara Delevigne ini tercatat sebagai film termahal dalam sejarah industri perfilman Prancis.

Menurut data Cineuropa yang dilansir MovieWeb, Valerian and the City of a Thousand Planets menjadi film termahal setelah menggunakan budget hingga 200 juta Dolar AS. Angka itu jauh lebih tinggi dari film termahal Prancis sebelumnya, Asterix at the Olympic Games yang menghabiskan dana 82 juta Dolar AS.

Besarnya biaya yang dipakai untuk Valerian and the City of a Thousand Planets ini cukup mengejutkan publik. Meski pembuatan film sci-fi yang diangkat dari komik itu memang dikenal membutuhkan banyak dana, tapi angka 200 juta Dolar AS untuk Valerian dianggap berlebihan.

Besarnya budget produksi film tersebut terus disoroti masyarakat Prancis. Pasalnya, bahkan sekelas Marvel yang selalu membuat film dari komik-komiknya pun tak pernah membuat film hingga menghabiskan dana sebesar itu. Dengan ini, harapan agar Valerian bisa sukses di bioskop Prancis dan dunia pun semakin besar.

Valerian and the City of a Thousand Planets sendiri bercerita tentang kisah Valerian dan Laureline, tim spesial pemerintah yang menjalani misi ke kota Alpha. Film ini dijadwalkan tayang pada pertengahan 2017 nanti.