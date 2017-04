Rihanna Dilirik Bintangi Film Reboot The Matrix

LOS ANGELES – Kemampuan akting Rihanna makin mendapat pengakuan dari insan-insan perfilman. Setelah ikut dalam pembuatan film Valerian and City of a Thousand Planets dan Ocean’s Eight, Riri kini dilirik untuk bermain di reboot The Matrix.

Seorang sumber dari pihak Riri mengatakan jika mantan kekasih Chris Brown itu menjadi rebutan banyak produser film untuk bermain di proyek terbaru mereka. Salah satunya adalah tim The Matrix.

“Rihanna adalah bintang global yang menjual jutaan (copy album) di seluruh dunia. Produser-produser film tahu dia punya banyak potensi yang dicari film-film dan semangat merekrutnya,” tutur seorang sumber dilansir The Sun, Kamis (13/4/2017).

Sumber melanjutkan, “Tim Rihana gembira dan terbuka untuk berdiskusi karena mereka melihat potensi besar pada dirinya untuk film seperti Matrix. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak.”

Sementara itu, film baru The Matrix ini kabarnya bukanlah prequel atau sekuel dari trilogi Matrix yang dulu. Versi baru ini akan menjadi film pelengkap Matrix yang bercerita tentang tokoh lain yang berjuang di dunia Matrix.