Wow, IU Gaet G-Dragon di Album Baru

SEOUL – Album baru IU, “Palette” diprediksi akan sukses besar. Pasalnya, pemilik nama asli Lee Ji Eun itu menggaet salah satu idol terbaik Korea, yakni G-Dragon untuk berkolaborasi di salah satu lagu di album barunya.

Dilansir Allkpop, keterlibatan GD di album baru IU diketahui saat bintang Scarlet Heart itu merilis daftar lagu di album barunya. Dari situ terlihat nama GD masuk sebagai rekan kolaborasi IU untuk menyanyikan lagu Palette.

Menurut informasi dari track list tersebut, GD tak hanya bertindak sebagai rekan duet IU dalam menyanyikan Palette. Leader BIGBANG ini ternyata juga berperan sebagai penulis rap di Palette.

Selain GD, IU juga menggandeng Oh Hyuk. Berbeda dengan kolaborasinya dengan GD, lagu yang dinyanyikan IU dengan Oh Hyuk, yakni Can’t Love You Anymore sudah lebih dulu dirilis dan menuai sukses besar di chart musik Korea.

Sementara itu, secara total “Palette” berisi sembilan buah lagu. IU sendiri berperan besar dengan menulis delapan dari sembilan lirik lagu di album itu. Rencananya album ini akan dirilis 21 April 2017 nanti.