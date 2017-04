Krisdayanti Bangga Jadi Inspirasi Seorang Make Up Artis

JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti tentu senang ketika ada seseorang yang menjadikan perjalanan hidupnya menjadi inspirasi dan motivasi dalam berkarier. Seperti baru-baru ini, seorang make up artis bernama Anpa Suha.

Mantan istri Anang Hermansyah pun semakin bangga karena Anpa yang mengadopsi spiritnya semakin sukses dengan meluncurkan sebuah buku yang berjudul Anpa Suha Make Up 911.

"Setelah ketemu jadwalnya dia cerita suka sama saya dari SD, beli bukuku. Dia selalu jadiin buku 1001 KD pedoman dia. Sekarang bisa hebat begini untuk jadi speaker, bikin kelas make up, kayaknya dia juga pencetus kelas make up. Saya senang dia mengadopsi spirit saya," papar KD saat ditemui di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

Berkat mengenal Anpa selama satu tahun, wanita yang kerap disapa KD itu sudah bisa belajar merias wajahnya sendiri. KD mengaku kini bisa merias wajahnya hanya dalam waktu 30 menit.

"Saya sama Anpa setahun, sehingga saya sudah mulai bisa make up seperti Anpa. Ini make up sendiri, ini 911 triknya Anpa. make up 30 menit, jadi," pungkas KD.